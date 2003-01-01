С 1 сентября в России могут остановить эскалаторы в торговых центрах

Вводятся новые правила технического освидетельствования.

В России с 1 сентября может приостановиться работа эскалаторов и траволаторов в торговых центрах. Причина — в новых правилах технического освидетельствования этого оборудования, которые вступают в силу с начала осени. Об этом сообщили наши коллеги из Коммерсанта.

Союз торговых центров России 21 августа обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой разъяснить ситуацию. Проблема возникла из-за того, что старую систему аттестации организаций, проводящих техническое освидетельствование, отменили, а новая система еще не создана.

Формально владельцы торговых центров должны приостановить работу эскалаторов и траволаторов, поскольку не могут провести их техническую проверку по новым требованиям. Это касается также подъемников для маломобильных граждан. Участники рынка предложили решение — ввести переходный период до 1 сентября 2027 года. В это время проверки оборудования можно проводить по старым правилам, что даст Ростехнадзору время разработать новые нормативы. Ведомство подготовило соответствующий документ, его обсуждение прошло на regulation.gov.ru.