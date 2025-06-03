С 1 сентября в России вступают в силу новые правила направления в командировки

Новые правила будут действовать как для внутренних, так и для зарубежных командировок.

Главные изменения коснутся порядка возмещения расходов и оформления документов. Об этом рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Теперь для возмещения командировочных расходов не потребуется официального разрешения руководителя — достаточно будет простого уведомления. Уточняются правила компенсации для случаев, когда сотрудник ежедневно возвращается домой из места командировки — решение будет приниматься с учетом целесообразности таких поездок.

Для зарубежных командировок значительно расширен список возмещаемых расходов. Теперь работодатели должны будут компенсировать не только билеты и проживание, но и затраты на оформление загранпаспорта, виз, медицинской страховки, а также различные сборы — консульские, аэродромные, транзитные.

Важное нововведение — официальное закрепление понятия «проездной документ». К этой категории теперь относятся билеты, путевые листы, чеки, квитанции и другие бумаги, подтверждающие расходы. Хотя такие документы требовались и раньше, теперь их перечень четко зафиксирован в нормативных актах, что сделает проверку отчетности более прозрачной и простой.

Эксперты отмечают, что изменения должны сократить бюрократическую нагрузку на сотрудников и бухгалтерию предприятий.