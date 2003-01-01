С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

Многие из них касаются простых граждан. Чтобы не стать случайно нарушителем, стоит с ними ознакомиться.

Законы касаются борьбы с мошенниками, миграционного законодательства, образования. Один из самых важных и резонансных — поиск экстремистских материалов в Интернете, а также пользование VPN. Как не попасть на большой штраф. А еще детям запретили продавать зажигалки, а всем — передавать посторонним свои сим-карты.

Также вступил в силу закон о безопасности, и теперь все, у кого есть лодки, должны возить с собой на воду документы.

