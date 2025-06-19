С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам

Кроме того, нормируют нагрузку на учителей.

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что с нового учебного года в российских школах появятся единые стандарты изучения всех предметов. На Петербургском экономическом форуме он пояснил, что теперь будут четко определены темы и количество часов для каждого класса. Его слова приводят наши коллеги из РИА Новости.

- «Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — рассказал министр.

Новые требования синхронизируют с Трудовым кодексом, чтобы нормировать нагрузку педагогов — не более 36 часов в неделю.

Ранее министерство сообщало о планах ввести единые учебники по всем предметам в ближайшие три года. Сейчас разрабатываются учебники по русскому языку, литературе, а также по по физике, химии и биологии.