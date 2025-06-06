С 1 сентября в российских школах введут новые правила проведения контрольных работ

Минпросвещения установило единые нормы времени для выполнения контрольных и практических работ в школах.
Минпросвещения установило единые нормы времени для выполнения контрольных и практических работ в школах.
Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили РИА Новости.
Согласно документу, контрольные работы теперь должны занимать не более одного-двух уроков, то есть до 90 минут.
Практические работы, которые не представляют из себя форму контроля, нужно выполнять в течение одного урока (до 45 минут).
Также ведомство ограничило общее время на проверочные работы. Теперь они не должны занимать более 10% от всего времени на имзучение предмета.
Новые правила призваны сделать учебный процесс более сбалансированным и уменьшить нагрузку на школьников.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в школах России появится новый предмет.
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