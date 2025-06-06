С 1 сентября в российских школах введут новые правила проведения контрольных работ

Минпросвещения установило единые нормы времени для выполнения контрольных и практических работ в школах.

Минпросвещения установило единые нормы времени для выполнения контрольных и практических работ в школах.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили РИА Новости.

Согласно документу, контрольные работы теперь должны занимать не более одного-двух уроков, то есть до 90 минут.

Практические работы, которые не представляют из себя форму контроля, нужно выполнять в течение одного урока (до 45 минут).

Также ведомство ограничило общее время на проверочные работы. Теперь они не должны занимать более 10% от всего времени на имзучение предмета.

Новые правила призваны сделать учебный процесс более сбалансированным и уменьшить нагрузку на школьников.



Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в школах России появится новый предмет.