С 1 сентября все рыбаки обязаны иметь при себе в лодке документы

Министр здравоохранения Карелии предупреждает об опасности не только гриппа, но и коронавируса и одновременного сочетания этих двух заболеваний.

А что он несет простым людям — отдыхающим, туристам, рыбакам? Мы почитали документ, рассказываем. Кроме того, даем информацию от представителя карельского ГИМС. Особенно советует почитать рыбакам. Читайте наш МАТЕРИАЛ .

Ключевая цель закона — снизить количество несчастных случаев и гибели людей на воде. Закон впервые на федеральном уровне комплексно регулирует отношения в области безопасности людей на водных объектах, разграничивает полномочия органов власти и устанавливает прямые обязанности для граждан и организаций. До него правила безопасности были разрознены и регулировались в основном региональными законами и подзаконными актами. Теперь есть единый федеральный стандарт.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу Федеральный закон №4-ФЗ «О безопасности людей на водных объектах». Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: «Столица на Онего» проанализировала документ.

