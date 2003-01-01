С 1 сентября все рыбаки обязаны иметь при себе в лодке документы

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу Федеральный закон №4-ФЗ «О безопасности людей на водных объектах». Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: «Столица на Онего» проанализировала документ.
Ключевая цель закона — снизить количество несчастных случаев и гибели людей на воде. Закон впервые на федеральном уровне комплексно регулирует отношения в области безопасности людей на водных объектах, разграничивает полномочия органов власти и устанавливает прямые обязанности для граждан и организаций. До него правила безопасности были разрознены и регулировались в основном региональными законами и подзаконными актами. Теперь есть единый федеральный стандарт.
А что он несет простым людям — отдыхающим, туристам, рыбакам? Мы почитали документ, рассказываем. Кроме того, даем информацию от представителя карельского ГИМС. Особенно советует почитать рыбакам. Читайте наш МАТЕРИАЛ.