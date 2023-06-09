С 13 июня энергетики продолжат плановые ремонты энергообъектов в районах Карелии

Прионежская сетевая компания предупреждает о возможных отключениях электроэнергии в связи с проводимыми работами и приносит извинения потребителям за доставленные неудобства.

С 13 по 18 июня временные отключения возможны:

Кемский муниципальный район:

- 13 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Авнепорог: улица Советская (дома 7-43).

- 13 июня с 13.30 до 16.30. Поселок Вочаж: Дачный поселок.

- с 13 июня с 22.00 до 14 июня до 5.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Ручьевая, Южная, Пионерская, Северная, Комсомольская (дома 44-58), Молодежная, Новая, Лесная, Строителей, Юбилейная (дома 1, 1-А, 15-А, 15-Б, 19, 28-33, 21, 25). Переулки Юбилейный, Октябрьский.

- 14 июня с 10.00 до 13.00. Поселок Кривой Порог: улица Лесная (дома 7, 29).

- 14 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Панозеро: улицы Спортивная, Школьная.

- 14 июня с 13.30 до 15.30. Город Кемь: Рыбный завод.

- 15 июня с 9.00 до 11.30 и с 13.30 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: здание пожарной части.

- 15 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Коргоручьевая, Старая Ташкатурка.

- 15 июня с 12.00 до 17.00. Город Кемь: Рыбный завод; Поселок Сокол.

- 15 и 16 июня с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.

Кондопожский муниципальный район:

- 13 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Советов (дома 125-166).

- 14 июня с 8.00 до 12.00. Деревня Уссуна: СОТы «Бытовик», «Медик».

- 14 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Гирвасская, Советов (дома 117-166), Берёзовая, Рябиновая, Сосновая; СОТ «Габозеро».

- 14 июня с 13.00 до 17.00. Поселки Святнаволок, Эльмус.

- 15 июня с 8.00 до 17.00. Поселки Гирвас, Святнаволок, Эльмус; деревня Уссуна: СОТы «Бытовик», «Медик»; деревня Койкары.

Лоухский муниципальный район:

- 15 июня с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Лоухи.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 13 по 18 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Венгигора.

- С 13 по 18 июня с 9.00 до 9.30 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

- 14 июня с 8.30 до 17.00. Поселки Сергиево, Огорелыши; деревни Данилово, Немино.

- 15 и 16 июня с 8.30 до 17.00. Поселки Сергиево, Огорелыши; деревня Данилово.

Калевальский национальный район:

- С 13 по 15 июня с 12.00 до 15.00. Поселок Войница.

Муезерский муниципальный район:

- С 14 по 16 июня с 7.00 до 18.00. Поселки Мотко, Лендеры. Потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

- С 14 по 16 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Муезерский.

Прионежский муниципальный район:

- 13 июня с 00.00 до 10.00 и с 13 июня с 12.00 до 14 июня до 00.00. Станция Деревянка.

- С 13 по 16 июня с 8.30 до 16.30. Поселок Пухта, деревня Педасельга.

- 14 июня с 11.00 до 13.00. Станция Деревянка: улицы Новинка, Привокзальная, Заречная. Переулок Садовый.

- 16 июня с 10.00 до 13.00. СНТ «Порожки».

- 16 июня с 10.00 до 14.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Зеленая, Лесная, Дачная, Парковая.

Петрозаводский городской округ:

- 14 июня с 00.00 до 2.00. Город Петрозаводск: улица Правды (дома 38-В, 40, 40-А).

- 14 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Пролетарская, Пришвина, Прибрежная, Лесопильная. Переулки Койкозерский, Чапаевский, Онежский.

Пряжинский национальный район:

- 13 и 14 июня с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: 31-й километр.

- 15 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Железнодорожная, Лесная.

- 15 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улицы Новая, Набережная, Красноармейская.

- 16 июня с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Титова, Шоссейная (частично), Вокзальная.

Сегежский муниципальный район:

- 13 июня с 9.30 до 14.00 и 16 июня с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Гагарина (дома 13-А, 14), Мира (дом 31).

- 13 июня с 9.30 до 16.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая.

- 13 июня с 11.00 до 15.00 и 14 июня с 10.30 до 15.00. Поселок Кяргозеро: улица Северная.

- 14 июня с 8.00 до 18.00. Поселок Каменный Бор: улицы Набережная, Пионерская.

- 14 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Кяргозеро.

- 16 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Вача: улицы Советская, Набережная.

Лахденпохский муниципальный район:

- 14 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленинградское шоссе, Аркадия Маркова (частично).

Сортавальский муниципальный район:

- С 13 по 18 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улица Куйбышева (частично).

- 14 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улицы Строителей (частично), Инженерная (частично), Полевая (частично), Красноармейская (частично).

- 15 и 16 июня с 9.00 до 18.00. Поселок Вяртсиля: улицы Строителей (частично), Инженерная (частично), Полевая, Красноармейская, Ленина (частично), Луговая, Заводская (частично), Советская (частично), Металлургов (частично); базы отдыха «Янисярви», «Гардарика», «Арсенал».