С 13 марта в Карелии открывается «горячая линия» по защите прав потребителей

Специалисты будут консультировать жителей республики, помогая составлять иски и претензии.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, с 13 марта открывается горячая линия по вопросам защиты прав потребителей, посвященный Всемирному дню прав потребителя.

Вплоть до 24 марта специалисты Управления Роспотребнадзора будут консультировать жителей республики о правах потребителей, помогут составить претензии, а также исковые заявления в судебные органы.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия принимает звонки по телефону: 8 (8142) 79-74-20.

Телефоны территориальных отделов смотрите на сайте Роспотребнадзора Карелии.

Кроме того, получить консультации можно будет в Консультационном центре и консультационных пунктах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».