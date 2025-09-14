С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

Уточнили и условия безвизового режима.

Новые условия безвизового режима в Китае для граждан России распространяются только на въезд по общегражданскому заграничному паспорту, сообщают РИА Новости со ссылкой на государственное управление по делам миграции КНР.

Въезд с использованием других паспортов и документов, таких как дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт члена экипажа, моряка "не подпадает под действие новой политики", заявили в управлении.

В управлении отметили, что въехать в Китай в рамках безвизового режима гражданам России можно будет и по пятилетнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему биометрическому.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Ассоциация туроператоров России, в свою очередь, прогнозирует взрывной рост туристов из Китая в случае отмены виз. Эксперты отмечают, что многие российские регионы хотят принимать туристов из КНР, в том числе Татарстан, Карелия, приволжские регионы.