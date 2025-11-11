С 2026 года для выезда детей за границу потребуется загранпаспорт

С 20 января 2026 года все российские дети до 14 лет должны будут иметь собственный заграничный паспорт для выезда из страны.

Изменение отменяет прежний порядок, при котором для выезда несовершеннолетних достаточно было свидетельства о рождении. Новые правила установлены Федеральным законом № 257-ФЗ от 23 июля 2025 года, пишет Фонтанка со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь дети до 14 лет должны иметь загранпаспорт для выезда во все страны, включая Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию. Подростки же старше 14 лет могут использовать внутренний паспорт для поездок в эти страны

При этом дети, выехавшие за границу до 20 января 2026 года, смогут вернуться по свидетельству о рождении.

