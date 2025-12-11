С 2026 года пенсионная соцдоплата в Карелии будет приходить вместе с пенсией

С января 2026 года назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Республике Карелия перейдут от органов соцзащиты к Отделению Социального фонда России (СФР).
После передачи полномочий СФР будет устанавливать доплату в беззаявительном порядке и выплачивать её одновременно с основной пенсией на один счёт, сообщает пресс-служба СФР. Это означает, что пенсионерам не потребуется обращаться с заявлениями или дополнительными документами.
Сегодня региональная доплата часто поступает пенсионерам отдельно от
основной пенсии, усложняя процедуру учета доходов, рассказала управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова. Такой порядок создает неудобство для пожилых людей, вынуждая их следить за двумя разными поступлениями.
Региональная социальная доплата устанавливается неработающим пенсионерам, чей общий месячный доход (включая все пенсии и выплаты) оказывается ниже регионального прожиточного минимума. С 2026 года в Карелии он составит 18 079 рублей. Доплата может назначаться к любому виду пенсии: по старости, инвалидности или потере кормильца. В 2025 году её получают более 21 тысячи жителей республики, средний размер выплаты — 4 тысячи рублей.
