С 2026 года такси в России может подрожать на 30-40 процентов из-за перехода на отечественные автомобили

Стоимость услуг такси в России вырастет как минимум на 30% с марта 2026 года, когда вступят в силу новые требования об использовании только локализованных или отечественных автомобилей для перевозок.

Об этом сообщают отраслевые эксперты и представители профсоюзов. Связано это с новым законодательством. Дело в том, что с 1 марта 2026 года таксопарки и частные перевозчики обязаны будут использовать автомобили из утвержденного перечня локализованных моделей, а это отечественные авто.

Эксперты прогнозируют, что наибольший рост цен затронет Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург, где парк на 90% состоит из иномарок. Кроме того, увеличится время подачи машин из-за сокращения числа доступных автомобилей. Как итог: отрасль может потерять до 30% водителей. Добавим, что в Карелии и вовсе выстроена иная система работы такси, что по большей части работают самозанятые на своих авто, без автопарков.

Но дефицит водителей и машин это еще не все последствия. Эксперты прогнозируют рост цен на такси минимум на 30 процентов, а в некоторых сегментах — до 50 процентов. Наиболее сильно пострадают самозанятые водители, для которых предлагается ввести переходный период на 2-5 лет.

Тем временем отраслевые объединения готовят поправки в законодательство для осенней сессии Госдумы, предлагая смягчить требования для малого бизнеса и самозанятых.