Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
С 2026 года такси в России может подрожать на 30-40 процентов из-за перехода на отечественные автомобили

00:10

В Кондопожском районе сбили второго за день пешехода

21:15

В Карелии планируют снять 16 кинопроектов

21:00

Новые места обитания редких видов растений выявлены в национальном парке «Воттоваара»

20:45

Приставы Карелии взыскали свыше 630 млн рублей алиментов в пользу детей

20:30

В Петрозаводске пройдет первый музыкальный фестиваль «Голос Города»

19:15

Программу для любителей спорта подготовили в День Лахденпохского района

19:15

Площадь тления на свалке под Кондопогой уменьшилась до 0,2 га

18:50

На Лесном проспекте в Петрозаводске возможно ограничение движения

18:30

Важную для жителей дорогу начали строить в поселке на севере Карелии

18:10

В карельской деревне Койриноя вывезли отходы форели

17:45

На трассе «Кола» в Карелии насмерть сбили пешехода

17:36

Житель Петрозаводска отдал мошенникам более 1,8 млн рублей

17:30

Дуэт «Корела» из Санкт-Петербурга выступит на юбилее Лахденпохского района

17:05

Небольшой дождь и до +16°С: какая погода ожидается в Карелии 30 августа

17:00

Семья из Белгородской области заблудилась в «плотной лесной чаще» Олонецкого района

16:50

Более 50 субботников Всероссийской акции «Вода России» провели неравнодушные граждане в Карелии

16:30

Власти Беломорского округа и депутаты определились с источником средств на ремонт аварийного моста в Колежме

16:10

«Призрачному гонщику» из Петрозаводска грозит до 5 лет тюрьмы за угон питбайка

15:50

Новый дом в ЖК «Talojarvi» - успейте забронировать бесплатно

15:30

Житель Кондопоги получил 10 лет колонии за убийство и кражу

15:15

В Петрозаводске открывается новая девятиэтажная гостиница

14:57

T2 первой среди операторов запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в MAX

14:30

В Медвежьегорском районе открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны

14:20

Автобус №18 в Петрозаводске временно изменит маршрут

14:00

В Кондопожском районе модернизировали сельский ФАП

13:30

Сортавала вошла в топ-3 самых дорогостоящих направлений для туризма в сентябре

13:00

Жители Северо-Запада чаще оформляли ипотеку в июле: Сбер зафиксировал рост к июню на 20%

12:40

В России установили длительность школьного дня

12:20

«Низкий вам поклон»: житель Петрозаводска поблагодарил полицейских за спасение отца

12:00

В России зафиксирован первый случай заражения лихорадкой чикунгунья

11:40

1 сентября стартует прием работ на конкурс «Люблю тебя, Карелия»

11:30

В Карелии женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП

11:20

Задержанный в Карелии иностранный террорист на 6 лет отправится в колонию строгого режима

11:00

Карелии выделили деньги на масштабную модернизацию систем теплоснабжения

10:41

Пятилетнего ребенка сбили во дворе в Петрозаводске

10:30

Двое петрозаводчан лишились более 250 тысяч рублей, пытаясь заработать на «инвестициях»

10:10

В Карелии отстранили от управления 787 пьяных водителей

09:50

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

09:25

В Костомукше построят новый рыбоводный комплекс

09:00

Раскрыто наполнение школьных наборов для первоклассников Карелии

08:40

Названы подешевевшие в Карелии продукты

08:20

Пожар уничтожил дом на севере Карелии

08:00

Жительница Карелии завоевала второе место на конкурсе операторов машинного доения в России

07:40

Необычное поведение хищника с «буфетом» зафиксировали в заповеднике на границе Карелии

07:20

Работникам образования в Карелии задолжали полмиллиона рублей

07:00

Назван прогноз погоды на 1 сентября в Петрозаводске

06:40

Врач назвала особенность нового штамма коронавируса

С 2026 года такси в России может подрожать на 30-40 процентов из-за перехода на отечественные автомобили
Сегодня 00:10 Общество
Стоимость услуг такси в России вырастет как минимум на 30% с марта 2026 года, когда вступят в силу новые требования об использовании только локализованных или отечественных автомобилей для перевозок.

Об этом сообщают отраслевые эксперты и представители профсоюзов. Связано это с новым законодательством. Дело в том, что с 1 марта 2026 года таксопарки и частные перевозчики обязаны будут использовать автомобили из утвержденного перечня локализованных моделей, а это отечественные авто.

Эксперты прогнозируют, что наибольший рост цен затронет Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург, где парк на 90% состоит из иномарок. Кроме того, увеличится время подачи машин из-за сокращения числа доступных автомобилей. Как итог: отрасль может потерять до 30% водителей. Добавим, что в Карелии и вовсе выстроена иная система работы такси, что по большей части работают самозанятые на своих авто, без автопарков.

Но дефицит водителей и машин это еще не все последствия. Эксперты прогнозируют рост цен на такси минимум на 30 процентов, а в некоторых сегментах — до 50 процентов. Наиболее сильно пострадают самозанятые водители, для которых предлагается ввести переходный период на 2-5 лет.
Тем временем отраслевые объединения готовят поправки в законодательство для осенней сессии Госдумы, предлагая смягчить требования для малого бизнеса и самозанятых.

