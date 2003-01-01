С 2026 года в России станет доступен межрегиональный перенос мобильного номера

Со следующего года при переезде в другой регион можно будет сменить мобильного оператора с сохранением номера.

В 2026 году в России начнет действовать услуга межрегионального переноса мобильного номера. Она позволит россиянам сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион страны. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Сейчас абоненты могут сохранить номер при смене оператора связи только в пределах своего региона. При переезде в другой субъект РФ, например, из Москвы в Казань, человек был вынужден был брать сим-карту с новым номером, если хотел пользоваться услугами другого оператора. Новая услуга изменит эту ситуацию.

Услуга межрегионального переноса прошла пилотное тестирование. Минцифры России подготовило соответствующий проект постановления правительства. Шейкин отметил, что нововведение особенно важно для студентов, уезжающих на учебу, специалистов, меняющих место работы, и семей, переезжающих на новое место жительства. Сохранение номера избавит от необходимости перенастраивать доступ к банковским сервисам, «Госуслугам» и другим важным цифровым аккаунтам.