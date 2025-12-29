С 2026 года в российский паспорт можно будет поставить шесть новых отметок

Шесть дополнительных отметок можно будет проставить по желанию в российском паспорте с января.
С 1 января 2026 года граждане России смогут по желанию проставить в свой паспорт шесть дополнительных отметок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В документе вместо идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) можно будет указать номер из нового Единого федерального информационного регистра, который присваивается каждому жителю страны.
Кроме того, в паспорте можно будет отметить данные о регистрации или расторжении брака, о детях младше 14 лет, о ранее выданных паспортах и о документах, удостоверяющих личность за пределами России. Также по желанию можно проставить отметку о группе крови и резус-факторе.
Информацию об ИНН и номере записи в новом реестре вносят налоговые органы и полиция, сведения о браке — органы ЗАГС, а данные о группе крови — государственные или муниципальные медицинские организации.