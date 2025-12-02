В России могут начать автоматически лишать водительских прав после обычного визита к врачу

С марта 2027 года в России может заработать новая система, позволяющая лишать водительских удостоверений на основании данных из обычных медицинских учреждений.
Сотрудники ГИБДД получат доступ к федеральным базам Минздрава и смогут приостанавливать действие прав, если у водителя обнаружат заболевание, входящее в перечень противопоказаний, сообщается в проекте Постановления Правительства.
Ключевое изменение заключается в том, что основанием для проверки станут не только обязательные медосмотры для водителей, но и данные, полученные в ходе рядовых визитов гражданина в поликлинику или больницу. При выявлении противопоказаний действие прав будет приостанавливаться автоматически.
Водителю будет предоставлен один месяц на лечение и предоставление медицинского заключения, подтверждающего отсутствие противопоказаний. Если доказательства не будут представлены, удостоверение будет аннулировано окончательно.
Параллельно планируется пересмотр и расширение перечня медицинских ограничений для управления транспортом. По данным источников, в список могут быть добавлены некоторые психические расстройства.
Напомним, с 1 декабря российских водителей ждет рост цен на авто, повышенные штрафы за летнюю резину и замена прав.