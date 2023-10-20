С 23 по 29 октября Прионежская сетевая компания проведет очередной этап ремонтов электрических сетей

В АО «ПСК» идет активная подготовка энергообъектов к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

В связи с производством ремонтных работ возможны временные отключения потребителей от электроэнергии. Руководство АО «ПСК» приносит извинения за временные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 23 по 29 октября возможны:

Калевальский национальный район:

- 24 и 26 октября с 13.00 до 14.00. Поселок Боровой.

- 24 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Кепа: улицы Карельская (частично), Мира (частично). Здания «Почты России», АТС.

Кемский муниципальный район:

- 23 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Гидростроителей (дома 10, 20, 16, 17, 18, 20, 60-64), Ленина (дома 42-91), Некрасова (дома 4-40). Здания котельной № 11, инкассации, магазина «Светофор».

- 23 и 24 октября с 11.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог.

- 24 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 35-64), Бланки (дома 20-42).

- 25 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 25-Б).

- 26 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Полярная (дома 1-7), Кирова (дома 16, 19).

- 27 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Свердлова, Пуэтная (частично).

Кондопожский муниципальный район:

- 23 и 24 октября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

- 24 октября с 10.00 до 13.00. Деревня Святнаволок; деревня Эльмус.

- 25 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Ватнаволок.

- 27 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дом 36-А). Переулок Коммунальный (дома 4-6).

Костомукшский городской округ:

- С 23 по 27 октября с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Строителей (частный сектор).

Лоухский муниципальный район:

- 24 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Малиновая Варакка; поселок Хетоламбина.

- 25 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Малиновая Варакка: улица Разведка.

- 25 октября с 12.00 до 15.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная. Переулок Железнодорожный.

- 25 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Юбилейная, Совхозная, Набережная. Переулок Дачный.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 23 октября с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Повенецкая, Озерная, Мира.

- 24 октября с 14.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: здание пожарной части № 15.

Олонецкий национальный район:

- 23 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Гушкала.

- 24 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Каменистая, Октябрьская (дома 1-7).

- 26 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Инженерная, Ладожская, Строительная (дома 3-15).

- 26 октября с 13.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Зелёная, Новая, Ключевая, Светлая.

- 27 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 4-19). Переулок Железнодорожный.

Прионежский муниципальный район:

- 23 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Уя: «Уя-Электрик».

- 23 и 27 октября с 10.00 до 16.00. Поселок «Карельская деревня»; окрестности деревни Верховье: ДНТ «Фауна», СНТ «Верховье-2», СНТ «Верховье-1».

- 25 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Уя: «Уя-электрик»; СОТ «Маяк», ООО «Орзенский Бор», СОТ «Сосновый Бор», СНТ «Сосновый Бор», СОТ «Педасельга»; местечко Ерошкина Сельга.

- 25 и 26 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя; жилой массив «Шуйские разливы», СОТ «Садовод Севера», СНТ «Нептун», СОТ «Фонтан», СОТ «Щит», СТ «Контакт-1», СК «Контакт-1», СНТ «Бесовецкий», СОТ «Бесовец».

- 27 октября с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная (частично), Петровское шоссе, Кондопожское шоссе (частично), Сосновая.

- 27 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя.

Пряжинский национальный район:

- 23 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Набережная.

- С 23 по 25 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улица Шуйская. Здания биржи ЛПХ, ПАО «Шуялес».

- 24 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виллагора.

- 24 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Виданский, Зеленый, Юбилейный.

- 26 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Мира, Школьная, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная. Переулок Больничный.

Сегежский муниципальный район:

- 23 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Разъезжая (дома 7-А – 27), Моховая.

- С 23 по 26 октября с 9.00 до 16.20. Город Сегежа: Выгозерская Набережная (дома 25-66).

- С 23 по 26 октября с 9.00 до 16.20. Город Сегежа: Выгозерская Набережная (дома 61-А – 79), улица Боровая.

- 25 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 3).

- 26 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Спиридонова (дома 35, 36). Проезд Монтажников (дом 8).

- С 26 по 29 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Уросозеро: вышка сотовой связи.