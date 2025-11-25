С 27 ноября в Петрозаводске изменятся правила дорожного движения

С завтрашнего дня в Петрозаводске вводятся изменения в организацию дорожного движения, направленные на повышение безопасности на улицах города. Новые правила затронут несколько важных участков дорожной сети.
Администрация города напоминает, что с 27 ноября будут действовать следующие изменения:
— Запрет остановки и стоянки на ул. Маршала Мерецкова (от ул. Володарского до Лососинской набережной);
— Изменение режима движения на пересечении ул. Шотмана с площадью Нижнее Чапаевское Кольцо;
На перекрестке ул. Шотмана с площадью Нижнее Чапаевское Кольцо вводится новая схема движения: с крайней левой полосы разрешено движение прямо и направо, с крайней правой — только направо.
— Запрет остановки и стоянки на ул. Хейкконена (от Сиреневой ул. до Орланского переулка).
Администрация Петрозаводска призывает водителей заранее ознакомиться с изменениями и строго соблюдать новые правила дорожного движения.
Напомним, в районе поселка Мелиоративный около Петрозаводска построят новый путепровод.