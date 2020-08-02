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С 3 по 9 августа энергетики проведут неотложные ремонтные работы в электрических сетях 

Новости. Общество
11:09, 03 Августа 2020
фото: © АО "ПСК"
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АО "Принежская сетевая компания" продолжает подготовку энергообъектов к предстоящей зиме.

В компании предупреждают, что "ремонты энергообъектов невозможно делать без кратковременных отключений потребителей" и просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. Ремонтные работы значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей.

Кратковременные отключения с 3 по 9 августа возможны:

Калевальский национальный район:

- С 3 по 7 августа с 11.00 до 16.00. Поселок Луусалми.

- 5 августа с 9.30. до 13.00. Поселок Боровой.

- 7 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Юшкозеро.

Кемский муниципальный район:

- 3 августа с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27, 35, 37, 38, 39).

- 4 августа с 9.00 до 13.00. Поселок Сокол: здания Рубзавода, водозабора, котельной, школы, аэродром.

- 4 августа с 13.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36), улица Некрасова (дома 35 – 47), здания библиотеки, местной администрации, лесничества, ООО "Норд – Вуд", ГИМС, службы судебный приставов, Роспотребнадзора.

- 5 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Слободская (дома 52-89), Шоссе 1-Мая (дома 46-109), переулок Рыбацкий (дом 7).

- 6 августа с 10.00 до 12.00. Город Кемь: здание городского центра культуры и спорта.

- 6 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-49), улицы Мосорина (дома 3, 5), Лесная, Ленина (дома 4-83), Некрасова (дома 1-40), Слободская (дома 1-3), Бланки (дом 2), здания детского сада № 2, РГЦ "Недвижимость", "Госстрах", аптеки, Центра социального обслуживания.

- 7 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Баб-Губа: улицы Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1-3, 11-14).

Сегежский муниципальный район:

- 4 августа с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Гористая (дома 72-78), Приозерная, Рыбацкая, СОТ "Труд".

Лахденпохский муниципальный район:

- С 3 по 7 августа с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Заозерная, переулок Сосновый.

Сортавальский муниципальный район:

- 3 августа с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Холмистая, Солнечная, переулок Холмистый (все частично), здание лесхоза.

Кондопожский муниципальный район:

- 4 августа с 9.00 до 13.00. Поселок Нелгомозеро.

- 4 августа с 13.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Октябрьское шоссе (обе частично), здания "Карелминерала", "Заготпромторга".

- 5 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Уссуна.

Лоухский муниципальный район:

- 3 августа с 12.00 до 17.00. Поселок Тэдино: улицы Щитовая, Приозерная, здания "Почты России", ФАПа, "Ростелекома", православного прихода храма.

- 4 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Плотина: улица Клубная.

- 5 августа с 11.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Северная, Морская, Платонова, Коргуева, Чупинка (последние две – частично), здания местной администрации, детского сада; поселок Малиновая Варакка: улица Разведки; поселок Сосновый: улицы Набережная, Восточная, Дорожная, Советская, Северная.

- 6 августа с 13.00 до 18.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дома 1, 2, 6-10), хозяйственные постройки.

- 7 августа с 9.30 до 14.00. Поселок Пяозерский: улица Мира (дома 5-11), здания Сбербанка, гаражи национального парка "Панааярви", здания хозяйственных построек.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 3 по 5 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Падун: улицы Центральная, Высотная, Верхняя, Школьная.

- С 3 по 9 августа с 8.30 до 17.00. Деревни Возрицы, Тихвин Бор.

Прионежский муниципальный район:

- 3 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец: улицы Левобережная, Правобережная, здание столовой; поселок Пяжиева Сельга: СОТы "Бытовик", "Искусство", "Монтажник".

- 3 и 4 августа с 9.00 до 12.00. Село Деревянное: улицы Луговая, Хвойная, Пудожская.

- 4 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец (частично).

- 4 и 5 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улица Диспетчерская, остров Груша.

- 5 и 6 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская, Лесная, Лыжная, Строительная (частично).

- 6 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Полевая, Комсомольская (дом 1-Д), Комсомольская (дома 39-62).

- 7 августа с 9.00 до 17.00. Станция Шуйская: улица Молодежная, переулок Горный; поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-Д, 38), Советская 1-65); село Деревянное: улица Пионерская (частично), переулок Полевой.

Петрозаводский городской округ:

- 6 августа с 9.00 до 17.00. Птицефабрика (дом 15-А).

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Комментарии

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кир
2020-08-03 12:00:52
Ершов, у вас нет других каналов довести до людей график отключения электричества? Нет интернета у людей, а что делать? Видимость работы изображаете.
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