С 30 мая по 5 июня Прионежская сетевая компания проведет очередной этап ремонтов электрических сетей 

В АО «ПСК» идет активная подготовка подготовки энергообъектов к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

В связи с производством ремонтных работ возможны временные отключения потребителей от электроэнергии. Руководство АО «ПСК» приносит извинения за временные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 30 мая по 5 июня возможны:

Калевальский национальный район:

- 30 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Новое Юшкозеро: водозабор.

- 30 мая с 12.00 до 13.30. Поселок Новое Юшкозеро.

- 31 мая с 12.00 до 16.00. Поселок Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

- 30 мая с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улицы Кергоручьевая, Старая Ташкатурка.

- 30 мая с 11.00 до 15.00. Поселок Кузема: водонасосная станция.

- 31 мая и 2 июня с 9.00 до 16.00 Город Кемь: улицы Пуэтная (частный сектор), Свердлова.

- 1 и 3 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40).

Кондопожский муниципальный район:

- 31 мая с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Весенняя.

- 1 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Заводская (дом 30-А).

- 1 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Новый Поселок.

- 2 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна (частично).

- 2 июня с 13.30 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая (дом 11-А).

Костомукшский городской округ:

- 30 и 31 мая с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: «СЗЛТ», вышки «Мегафон» и «МТС», АЗС «ТНК», АЗС «Барс», СНТ «Родник», СОТ «Шариярви».

- 4 июня с 10.00 до 11.00. Поселок Заречный, ТСН «Озерное», СНТ «Хвоинка», СНТ «Заря», СНТ «Заречье», СНТ «Стройматериалы», СНТ «Руда», СНТ «Остров», здания ООО «Лессервис».

Лоухский муниципальный район:

- 30 мая с 15.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Северная, Морская, Платонова, Коргуева (дома 3, 5, 7, 7-А, 9, 14), Чупинка (дома 20, 21, 23, 24), здания спортивной базы, поселковой администрации, детского сада; поселок Малиновая Варакка: улица Разведка.

- 31 мая и 1 июня с 10.00 до 16.00. Поселки Плотина, Чкаловский, урочище Кереть.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 30 мая по 3 июня с 9.00 до 17.00. Город Медвежьегорск (поселок Южный): улицы Кондопожская, 23 июня, Анохина.

- С 30 мая по 3 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Сергиево.

- 31 мая с 12.00 до 17.00. Деревни Жарниково, Оятивщина.

Муезерский муниципальный район:

- С 31 мая по 3 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Комсомольская, Лесная, Нагорная, Почтовая.

Олонецкий национальный район:

- 30 мая с 9.00 до 17.00. Деревня Верховье (частично). Потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

- 30 мая с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Чкалова (дома 26-32), Звездиной (дома 13, 15, 17, 19, 21, 25), Володарского (дома 14,16), переулок Егорова.

- 30 мая с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 4-19), переулок Железнодорожный.

- С 30 мая по 1 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Октябрьская (дома 8-19), Новая, Лесная, Гористая (дома 1-10), здания «Почты России» и магазина.

- С 30 мая по 3 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 34-А, 34-Б, 34-В), здание водонасосной станции.

- С 1 по 5 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Гушкала.

- 1 июня с 9.00 до 12.00 и 13.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 18-50), Полевая (дом 6), Красноармейская (дом 12), Урицкого (дом 32), здания Сельпо, кооперативных гаражей у ДЮСШ, магазина «Магнит».

- 2 июня с 9.00 до 12.00. Местечко Андрусово: дачи, база отдыха.

Прионежский муниципальный район:

- 30 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 133-Д, 137), переулок Новый, здания больницы, котельной, АТС, магазина.

- 30 мая с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец: МПУСП «Мемориал», кладбище; гарнизон Бесовец.

- 30 и 31 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Кировская, Школьная.

- 30 и 31 мая с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Скороход», «Березка-3».

- С 30 мая по 5 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улица Дачная, переулок Дачный; село Деревянное: улицы Хутор, Озёрная, Садовая, Онежская (частично), Савкины поля, Яблочная, переулок Прибрежный.

- 1 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1 – 65).

- 3 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Пяжиевая, Поселковая, Почтовая.

- 4 июня с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Природа», «Земляничка», «Каменка».

Пряжинский национальный район:

- 30 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Титова, Вокзальная, Гусева, Заводская, Новореченская, Шуйская, переулки Зеленый и Юбилейный; деревня Виданы; станция Падозеро; местечко Падозеро: 28 км, 33 км.

Сегежский муниципальный район:

- 30 мая с 9.00 до 13.00. Поселок Идель: улица Заречная.

- 31 мая с 10.00 до 13.00. Деревня Надвоицы: улицы Лесная, Южная, Скалистая, Каменистая, Карельская, Зеленая, Водников, Набережная, Новая, Подхозная, Старая деревня, Новая деревня.

- 1 июня с 9.30 до 14.00. Поселок Идель: улицы Школьная, Советская.

- 3 июня с 9.30 до 11.00. Поселок Кочкома.

Лахденпохский муниципальный район:

- 30 и 31 мая с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Малиновского, насосная станция № 2, водозабор.