С автостоянки около острова Кижи попросили убрать автомобили

21 и 22 июля в Оятевщине будет работать тяжелая техника, проезду которой мешают автомобили гостей острова и островного Заонежья.

Просьбу-предупреждение опубликовал паблик «Кижская волость». По данным паблика, в настоящее время легковыми автомобилями заставлена вся разворотная площадка и специальная техника здесь проехать не сможет.

В связи с этим всех владельцев автомобилей попросили освободить парковку и разворотную площадку. Машины можно переставить на обочину дороги выше кольца. Требуется обеспечить проезд крупногабаритных машин по кольцу к мусорным контейнерам и к берегу.

— Если по-прежнему будет не проехать, то в Оятевщину приедет эвакуатор с машиной Госавтоинспекции, — говорится в сообщении.

Также автомобилистов просят не ставить машины в два ряда, чтобы не повторить такую ситуацию. На 24 июля также планируется приезд мусоровоза.