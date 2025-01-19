С болью в сердце, с памятью в душе: память о солдатах Пряжинского района будет увековечена в книге

В Пряжинском районе создают книгу памяти о земляках, погибших в горячих точках.

Жители Пряжинского района работают над созданием книги, посвященной памяти земляков, участвовавших в военных конфликтах. В книгу войдут истории ветеранов Афганистана и Чечни, а также тех, кто отдал свою жизнь в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили на странице администрации Эссойльского сельского поселения со ссылкой на текст Алины Гапеевой.

Одной из таких историй стала судьба Александра Лоскутова, рядового, гранатометчика комендантского полка, погибшего в зоне С. О. Его мать, Виктория Ермолаева, поделилась воспоминаниями о сыне, рассказав о своей боли и переживаниях.

Виктория пришла на встречу с альбомом фотографий и орденом Мужества, которым Александр был награжден посмертно. Указ о награждении орденом «За заслуги в обеспечении безопасности Российской Федерации» был издан после его гибели. На могиле Александра выбиты даты его короткой, но яркой и героической жизни: 29.06.1996 — 09.12.2022. Ему было всего 26 лет.

Продолжение истории можно прочитать в источнике.