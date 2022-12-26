«С Божьей помощью справимся»: глава Карелии рассказал о восстановлении сгоревшей Успенской церкви

В начале 2023 года подрядчик приступит к работам над срубом погибшей в огне Успенской церкви в Кондопоге.

Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, где опубликовал фото части леса, который специально отобрали и заготовили для воссоздания церкви.

«Уже в начале следующего года подрядчик, компания «Интехстрой», приступит к работам над срубом. Выполнять их будет на своей производственной базе в городе Владимир. Туда недавно выезжали специалисты нашего Управления по охране объектов культурного наследия. Параллельно будем готовить фундамент в Кондопоге. Сгоревший храм приоткрыл историкам свои секреты: остатки фундамента церкви-предшественницы, части сохранившихся конструкций и даже захоронения из, как говорят археологи, нижних культурных слоев. Все это нужно изучить более детально», - пишет руководитель республики.

Артур Парфенчиков отметил также, что идет работа по воссозданию иконостаса церкви с участием московских специалистов из Православного Свято-Тихоновского университета.

«Они сделали уникальные открытия. Все знают, что во время пожара в Успенской церкви одна из икон – Рождества Богородицы – была на реставрации, поэтому она сохранилась. Но есть еще две! Одна хранится в музее ИЗО, вторая – в музее «Кижи». Кто знает, может быть, найдутся и другие. Хочу еще раз искренне поблагодарить всех, кто жертвует на восстановление Успенской церкви. Сбором средств занимается благотворительный фонд «Северный духовный путь». Мы обязательно восстановим храм, чей облик остался в памяти многих поколений. С Божьей помощью справимся», - подытожил Парфенчиков.

Напомним, Успенская церковь сгорела 10 августа 2018 года. Специалисты из Православного Свято-Тихоновского университета рассказали «Столице на Онего», как они нашли чудом уцелевшие иконы из уничтоженного огнем храма.