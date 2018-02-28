"ПКС-Тепловые сети" отпраздновали день рождения

АО "ПКС-Теповые сети" исполнилось 56 лет.

24 февраля 1962 года вышло постановление об организации дирекции квартальных котельных и тепловых сетей энергетического управления министерства коммунального хозяйства карельской АССР.

Со времени публикации этого постановления АО "ПКС-Тепловые сети" и ведет свою историю. В далеких 60-х годах город отапливали 173 угольных котельных: над Петрозаводском стояли смог и вечный дым. Спустя 56 лет мы готовы сказать, что изменилось многое: котельные теперь не угольные, а работают на газу, модернизация предприятия не заставила себя ждать – автоматизация оборудования позволяет Тепловым сетям работать качественнее, быстрее и надежнее.

Сегодня в городе 18 газовых котельных, предприятие обслуживает 277 км сетей в двухтрубном исчислении. Сейчас АО "ПКС-Тепловые сети" - это экологичное, надежное предприятие! Мы поздравляем АО "ПКС-Тепловые сети" с 56-летием и желаем предприятию дальнейшего развития, совершенствования! Поздравляем и весь коллектив, без вас предприятие не было бы таким, каким мы видим его сейчас! Мы верим, что все самое лучшее еще впереди, и тепловые сети будут согревать Петрозаводск еще долгие годы!