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"КСМ" отмечает день рождения

Новости. Экономика
10:00, 04 Мая 2020
фото: © "КСМ"
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Крупнейшая строительная компания Карелии 4 мая отмечает свой 57-ой день рождения.

Совершенно справедливо будет назвать бренд "КСМ" одним из самых узнаваемых в Карелии. Для людей в возрасте, возможно, более привычное название "Карелстроймеханизация", для молодого поколения – "КСМ".

Таких предприятий, долгожителей с более чем полувековой историей в Карелии, немного. В строительной отрасли – и вовсе единицы.

О деятельности строительной компании лучше всяких слов говорят построенные объекты. У "КСМ" их сотни. По всей республике и за её пределами.

Более 150 жилых домов, десятки промышленных предприятий, дороги и мосты, гидросооружения и малые гидроэлектростанции, детские сады и школы, административные и торговые здания, скверы и памятники. Таким послужным списком не может похвастаться ни одна другая компания в Карелии и лишь очень немногие в Северо-Западном Федеральном округе России.

"Пользуясь случаем хочу от всего сердца поздравить моих коллег, работников и уважаемых ветеранов "КСМ" с 57-летием нашей компании! Я горжусь своим коллективом – настоящей командой строителей, созидателей, профессионалов. Горжусь нашей компанией, которая, несмотря на статус лидера в регионе, находится в постоянном развитии. И, конечно, горжусь нашими объектами. У нас замечательная профессия, ведь строительство – один из немногих видов человеческой деятельности, результаты которого остаются на века", –поздравил своих коллег генеральный директор компании "КСМ" Николай Макаров.

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