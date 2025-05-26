«С Днем рождения, любимая Карелия»: председатель Заксобрания поздравил жителей республики

Элиссан Шандалович поздравил земляков в День Карелии.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил земляков с Днём республики, который ежегодно отмечается в этот день, 8 июня.

«С Днем рождения, любимая Карелия, — написал Элиссан Шандалович. — Сегодня нашей республике исполнилось 105 лет. Край тысяч синеглазых озер и вековых лесов, богатых традиций и уникальной культуры. Здесь живут трудолюбивые, смелые, активные и отзывчивые люди».

Спикер парламента рассказал о развитии республики: строятся детские сады, школы, объекты здравоохранения, спорта, открываются новые предприятия, благоустраиваются территории, газифицируются населенные пункт. Он напомнил, что это стало результатов вклада всех жителей региона — и родившихся здесь, и когда-то приехавших и оставшихся навсегда.

«Желаю нашей республике дальнейшего процветания, а землякам — крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед на благо родной Карелии и России», — написал Элиссан Шандалович.