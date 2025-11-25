С экс-министра сельского хозяйства Карелии взыщут еще более 30 миллионов рублей

У дочерей экс-министра сельского хозяйства Владимира Лабинова выявили неподтвержденные доходы.
В ходе расследования уголовного дела в отношении экс-чиновника Владимир Лабинова о получении взятки было установлено, что его дочери заключили договоры участия в долевом строительстве семи объектов недвижимости в здании делового центра в Москве. Общая площадь — 201,6 кв.м, стоимость — свыше 33,8 млн рублей.
— Анализ имущественного положения семьи Лабиновых, показал, что доказательства приобретения недвижимости на законные доходы отсутствуют, — сообщили в Прокуратуре Карелии.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Лабинова в доход государства свыше 33,8 млн рублей. Суд требование удовлетворил.
Как стало известно «Столице на Онего», от нашего источника в правоохранительных органах, дочери Владимира Лабинова в итоге попали на мошенников. Они отдали 33 млн рублей, но недвижимость так и не была построена.
Напомним, в феврале этого года Лабинов был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 106,4 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 10 лет. Экс-чиновник пытался оспорить решение суда, но Верховный суд оставил его в силе.