С фасада самого известного здания в райцентре Карелии обвалился огромный кусок штукатурки

Историческое здание бывшего управления и гостиницы ББК в Медгоре осталось без внушительного куска штукатурки в фасадной части.

С фасада самого известного исторического здания в Медвежьегорске обвалился кусок штукатурки, говорится в сообщении паблика «НЕдепутат. Медвежьегорск».





В комментариях к этому посту власти Медвежьегорского района ответили, что свисающую со стен штукатурку частично демонтировали по поручению чиновников, чтобы она не падала на головы людей.





Чиновники обещают вскоре установить на месте обвала защитную сетку и проработать «технологию восстановления».





Отметим, бывшая гостиница управления Беломорско-Балтийского канала на улице Дзержинского построена в 1930-тые годы. Сейчас в ней находится комплекс административных учреждений и районный музей.