С фонарного столба в Суоярвском округе сняли замёрзшего кота

Карельские пожарные спасли кота, забравшегося на верхушку фонарного столба.
Сегодня, 23 октября, на фонарном столбе в посёлке Поросозеро Суоярвского округа застрял кот, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Хозяйка животного обратилась за помощью к сотрудникам местной пожарной части. Специалисты не остались в стороне и спасли питомца, забравшись наверх по пожарной лестнице.
Владелица кота выразила признательность личному составу, откликнувшемуся на её просьбу.
— Смелые и неравнодушные ребята из пожарной части оперативно среагировали и помогли. Хочу поблагодарить Андрея Аверкина, Кирилла Зыкова, Александра Коротаева и Алексея Еремеева! Я горжусь, что в нашем посёлке есть такие люди! — написала она.