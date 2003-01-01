С идеей школьного путешествия из Москвы во Владивосток выступила Общественная палата России

Финансирование программы, как считает инициатор, может быть совместным: за счёт государственных субсидий, поддержки регионов и участия родителей.

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил сделать путешествие по Транссибирской магистрали с экскурсиями частью обязательной школьной программы. Инициативу он озвучил в комментарии ТАСС.

По замыслу автора, такая масштабная образовательная поездка должна стать для каждого школьника обязательной в течение 11 лет обучения. Маршрут от Москвы до Владивостока с остановками в ключевых городах мог бы занимать от 12 до 14 дней.

— Для школьников предлагаю раз в год совершить поездку на поезде Москва — Владивосток, чтобы дети могли понять географию и масштабы нашей страны, познакомиться с культурой народов России, — заявил Гриб.

Член ОП подчеркнул, что одно дело — изучать карту, и совсем другое — увидеть страну своими глазами.

Финансирование программы, как считает инициатор, может быть совместным: за счёт государственных субсидий, поддержки регионов и участия родителей. Главная цель — дать молодому поколению возможность на практике познакомиться с Россией, её историей и географией.

Вопрос практической реализации и детали маршрута пока не проработаны. Идея направлена на общественное обсуждение и оценку её осуществимости.

