С июля в Сбербанке уменьшатся ставки по ипотеке

Сбербанк рассказали, что ждет желающих приобрести ипотеку этим летом.

С 1 июля Сбербанк снизит ставки по ипотеке от 0,5 до 2 процентных пунктов. Точная цифра зависит от первоначального взноса по ипотеке. Это значит, что если до этого, например, ставка была 10%, а снизилась на 1 процентный пункт, то новая ставка будет равна 9%.

На кредиты ИЖС (индивидуальному жилищному строительству) для строительства быстровозводимых домов введут скидку на 1 процентный пункт. На сегодняшний день минимальные ставки на Домклик — от 21,4%.

С 30 июня планируют снизить минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт.

Напомним, что ставки по ипотеке резко выросли после повышения ставки рефинансирования. Нынешнее снижение вряд ли можно назвать значительным, скорее, символичным.