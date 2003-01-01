С января 2026 года шесть услуг по оформлению земель можно будет получить в муниципалитетах Карелии

Цель реформы — упростить процедуры и сократить сроки оформления документов на землю для жителей республики.
Шесть важных услуг, связанных с неразграниченными землями, будут оказывать не республиканские ведомства, а местные администрации (муниципалитеты) по месту жительства граждан. Цель реформы — упростить процедуры и сократить сроки оформления документов на землю для жителей республики.
Министерство имущественных и земельных отношений Карелии поясняет, какие именно услуги переходят в муниципалитеты с 2026 года:
«Гаражная амнистия» — оформление участков под гаражами.
«Дачная амнистия» — оформление участков для членов садоводческих и огороднических товариществ.
«Жилищная амнистия» — оформление земли под частными домами, построенными до 14 мая 1998 года, если право собственности ещё не зарегистрировано.
Установление сервитута (права ограниченного пользования чужим участком).
Выдача разрешения на использование земельного участка.
Образование участков под многоквартирными домами.
Минимущества напоминает, что все заявления, поданные до конца 2025 года, будут рассмотрены республиканскими органами в обычном порядке.
Если по заявлению до 31 декабря 2025 года уже принято предварительное решение о выделении участка, его оформление также завершат на региональном уровне.