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Новости. Общество
14:17, 24 Июня 2018

С карты Карелии исчезает туристический объект – заброшенная деревня-призрак Пегрема

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Вокруг заброшенной деревни Пегрема все заросло, добраться очень сложно.

Житель Медвежьегорска рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится знаменитая деревня-призрак Пегрема.

"Пегрема исчезает как туристический объект с карты Карелии, хотя ее можно было бы поддерживать как место паломничества, - рассказал Александр Плеханов. - До сих пор её хотят посмотреть немало людей, а могли бы намного больше. Для этого достаточно было бы периодически отправлять рабочих подкашивать траву, вырубить кустарник. Тогда бы и ещё оставшиеся останки домов разрушались бы медленнее. И жителям Ламбасручья был бы приработок от туристов. Сейчас все заросло, пройти очень непросто".

Пегрема – старинная заброшенная деревня, которая расположена на западном берегу Уницкой губы Онежского озера. Она являлась типичным образцом деревянной архитектуры Заонежья - состояла из нескольких больших крестьянских домов, лицевые фасады которых обращены к озеру.

Постоянные жители покинули деревню в 1970-х годах. Памятник архитектуры второй половины XIX века - амбар из деревни Пегрема был перенесен в музей-заповедник "Кижи".

В 1,3 км к северу от деревни расположен крупный археологический комплекс, насчитывающий более 50 памятников периода мезолита-энеолита.

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