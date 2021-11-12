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«С каждой волной коронавируса пациенты все тяжелее»: врач из Карелии рассказала о пандемии ковида (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:38, 02 Декабря 2021
фото: © кадр из видео

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Заведующая инфекционным отделением Кондопожской ЦРБ Нина Пригарина считает, что пациенты с коронавирусом болеют тяжелее с каждой новой волной пандемии.

Нина Пригарина заявила, что медики испытывают трудности, работая в ковидных отделениях. По оценке врача, большинство заболевших не были привиты. Она считает, что состояние пациентов с каждой новой волной пандемии становится более тяжелым. Выступление заведующей инфекционным отделением Кондопожской ЦРБ опубликовано на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

«Пандемия очень изменила нашу жизнь. Создано отделение для больных с ковидной инфекцией. Работать стало сложно и тяжело. С начала года мы пролечили 720 больных, из них единицы привиты. С каждой волной коронавируса пациенты все тяжелее и среди них чаще стали (появляться) молодые люди и дети. К сожалению, ухудшение состояния происходит очень быстро. Пациенты переводятся в отделения ОАР, в ковидные центры города Петрозаводска. Многие из тех, кто поступал к нам в стационар, отрицали существование коронавируса. Но, заболев, начинают осознавать всю опасность инфекции. Если бы население активно прививалось, больных было бы значительно меньше; а кто привит, перенесли бы заболевание намного легче. Особенно это важно (тем), кто имеет хронические заболевания — сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Прививка защищает от тяжелого течения болезни. Сделайте прививку, сохраните жизнь и здоровье себе и своим близким», — призвала заведующая инфекционным отделением Кондопожской ЦРБ Нина Пригарина

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-12-02 12:29:36
Привитых больше, и тяжёлых больше. Всё как-то увеличивается.
Leopol'd
2021-12-02 11:37:49
Или наоборот, как было и с серьезными гриппами, потихоньку народ переболел, к врачам стали попадать действительно сложные пациенты.
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-02 11:03:44
плохая актерская игра, видно же
Гость
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