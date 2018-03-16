С каждым годом банки России выдают все больше ипотечных кредитов

По данным аналитического центра ДОМ.РФ, в 2017 году было выдано 1,09 миллиона кредитов на сумму 2,02 триллиона рублей — на 37% больше, чем в 2016 году.

По прогнозам специалистов, в этом году количество кредитов вырастет снова — до 1,3-1,4 миллиона.

Одну из причин роста количества займов аналитики банка ДОМ.РФ находят в снижении ипотечных ставок. В феврале этого года средняя ставка по кредитам составила около 9,5%. В январе процент был выше: 9,97% (в 2017 году – 12,16%) — на вторичное жилье, 9,61% (в 2017 году – 11,36%) — на новостройки.

Февральские показатели текущего года в два раза превысили те, что были в прошлом. Банки выдали более 100 тысяч кредитов на сумму более 200 миллиардов рублей. Похожий рекорд был установлен и в январе. По данным, предоставленным ЦБ, в первый месяц 2018 года банки выдали 78 тысяч кредитов на 148 миллиардов рублей.