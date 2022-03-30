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«С кого спрашивать?» — в центре Петрозаводска сносят «кладбищенские» оградки, установленные ранее по программе благоустройства

Новости. Общество
15:27, 18 Апреля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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На участке от площади Гагарина до Онежской набережной демонтируют более трех тысяч метров старых ограждений, потому что они неправильной высоты.

В понедельник, 18 апреля, на очередной планерке в администрации Петрозаводска секретарь республиканского комитета КПРФ Леонид Ботнарь поинтересовался, почему в центре города срезают ограждения, установленные год назад.

«Я прохожу по проспекту Ленина и вижу: в прошлом году установили забор — сейчас уже срезают. Что, деньги нам девать некуда? Прежде чем установить их, надо же было подумать, какой высоты… Есть органы, которые за это отвечают? Почему с них не спросить? Почему разрешили такой высоты ставить, а сейчас оказывается, что она неправильная? С кого спрашивать?» — спрашивал главу города Владимира Любарского Ботнарь.

Конкретный ответ на вопросы позже дала пресс-служба администрации, которая сообщила, что муниципальное учреждение «ЖКХ» заключило договор с ООО «РБК» на демонтаж ограждений на проспекте Ленина — от площади Гагарина до Онежской набережной. Средства на эти цели выделены из бюджета республики. Конструкции протяженностью порядка трех тысяч метров планируется убрать до 30 апреля. Часть работ уже выполнена. Ограждения будут вывезены на склад для возможного использования впоследствии.

В мае администрация Петрозаводска планирует заключить контракт, в рамках которого вдоль проспекта Ленина будут проведены работы по благоустройству. На основных перекрестках установят новые ограждения. На отдельных участках будет выполнено мощение. Помимо этого, планируется оборудовать газоны, установив для защиты деревьев приствольные решетки.

В мэрии добавили, что ограждения на проспекте Ленина были установлены в 2017–2018 годах, большая часть из них повреждена. Срок гарантии на конструкции уже истек.

Напомним, ограждения, которые появились на проспекте Ленина были установлены по программе благоустройства. В народе их назвали «кладбищенскими оградками», уродующими город.

В ответ на возмущения экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник, объясняла, что высокие ограждения задумывались специально для сохранения газонов, которые также обновляются в ходе благоустройства проспекта Ленина.

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