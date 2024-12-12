«С комфортом по жизни»: очевидец рассказал подробности ужасной поездки в маршрутке, застрявшей на ограждении в Карелии

Поездка обнажила целый ряд проблем в компании, оказывающей услуги пассажирских перевозок из Петрозаводска в Костомукшу.

Рейс по автомобильному маршруту «Петрозаводск-Костомукша» состоялся 15 декабря. В сложных погодных условиях авто попало в аварию. Читатель «Столицы на Онего», находившийся в салоне, рассказал о том, что происходило в поездке.

Пассажирскую перевозку из карельской столицы в город горняков осуществляла частная компания. «С комфортом по жизни», — гласит ее девиз в соцсети. Несмотря на это, поездка оказалась адреналиновой. И не только из-за погодных условий.

Некоторое время впереди маршрутки ехал большой автомобиль — фура или грейдер — от которого вздымалось большое облако снега. Видимости не было: в лобовом окне — сплошная белая пелена, в которую маршрутка въезжала со скоростью 80 км/ч, рассказывает пассажир.

Плохая видимость и немалая для такой погоды скорость спровоцировали съезд машины с пути: автомобиль наехал на ограждение. Выбираться из машины пассажирам пришлось через дверь со стороны водителя — перелезая через сидения.

Это хорошо, что мы повисли на ограждении. Если бы мы не повисли, мы бы покатились — там горка была — кубарем с этой горы — уверен очевидец.

По его словам, с диспетчером компании-перевозчика не могли связаться ни пассажиры, ни сам водитель. У кого-то не было связи, а у кого была, до диспетчера дозвониться не могли — на том конце не брали трубку. Около сорока минут попутчики мерзли на дороге в ветер и мороз.

Тем не менее, благодаря «сарафанному радио» — звонкам знакомым, окольными путями через третьих лиц удалось выйти на одного из диспетчеров компании. Он сообщил, что автомобиль, который мог бы выехать на замену маршрутке и довезти людей, есть, но на данный момент находится в ремонте. Словом, пассажирам в беде ничем помочь не могли.

На помощь неожиданно пришел случайно проезжавший мимо эвакуатор. После водитель заменил поврежденное колесо и продолжил движение.

Пассажиры приняли решение доехать до ближайшего кафе в Кондопоге, отогреться и решить, что делать дальше. В конце концов, после этого они все-таки решили продолжить путь до пункта назначения — Костомукши.

Как сообщил изданию очевидец — участник поездки — даже после произошедшего водитель не сбавил скорость. Спидометр показывал уже даже не 80, а все 117.

На замечания сидевший за рулем мужчина реагировал неохотно, отмахивался: мол, все нормально.

Впрочем, еще до всех вышеуказанных событий со стороны водителя были «звоночки».

Например, за рулем во время движения он смотрел что-то в телефоне. Отвлекся, выехал на «встречку», а там уже ехали встречные машины. Водитель от неожиданности выругался и резко свернул. «Ну, ладно, все мы люди, бывает», — тогда понадеялся участник поездки.

Как отметил читатель «Столицы», когда маршрутка только прибыла на остановочный пункт, чтобы забрать пассажиров, внешний облик машины сразу бросился в глаза, вызвал шок и недоумение.

Автомобиль был какой-то старый, ржавый — что внутри, что снаружи. В салоне — грязные кресла.

Что это за шарашка? Люди могут попасть в беду и не получить никакой помощи. От водителя после происшествия никаких извинений не последовало. Пускай люди знают, за что они платят, и какую услугу получают — негодует участник событий.

По его словам, диспетчер ему до сих пор не перезвонила, несмотря на множество совершенных звонков, которые остались без ответа.

Никто не принес извинений, не говоря уже о компенсации морального вреда. Как будто все в порядке вещей. Главное — успеть вовремя приехать, и все. Неважно, живых людей или нет довезут. Судя по поведению водителя, сложилось именно такое впечатление. И по отношению этой организации — тоже — заключил пассажир.

Вот, что значит — «с комфортом по жизни».

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирская маршрутка повисла на ограждении на трассе «Кола» в Карелии.