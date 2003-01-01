С конца октября через Петрозаводск начнёт ходить туристический поезд «К северному сиянию»

Стоимость билетов на новый ж/д круиз стартует от 79 тысяч рублей.

31 октября из Москвы стартует новый туристический поезд «К северному сиянию», который будет проходить через Петрозаводск, Мурманск, Беломорск и Вологду, сообщили в пресс-службе РЖД.

— Наш маршрут создан для тех, кто жаждет приключений в самом чистом виде — в заснеженных городах, в тихих деревушках, раскинувшихся среди спокойных озёр, в ландшафтах, которые оставляют в душе неизгладимый след и остаются в сердце навсегда, — описали там предстоящее путешествие.

В турпакет входит экскурсионная программа с гидом, питание и трансфер. Стоимость билетов начинается от 79900 рублей, места можно забронировать в двухместном или четырёхместном купе, а также вагоне класса «Люкс». Длительность поездки составляет 5 дней и 4 ночи.