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«С крышками или без крышек ━ для некоторых нет разницы»: жители Кеми обсудили проблему с мусорками

Новости. Общество
09:20, 18 Декабря 2024
фото: © Новости Кемской волости (и не только) / VK

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В сети жители Кеми обсудили проблему захламленности города.

В паблике «Новости Кемской волости (и не только)» вновь обсудили проблему мусора. Жители обратили внимание на то, что вне зависимости от того, какие контейнеры установлены, находятся люди, бросающие мусор на землю.

«Жаль труд дворников, которые ежедневно убирают пакеты с мусором, валяющиеся на земле, в контейнер», ━ написали в посте. ━ «Где уважение к труду дворников, где уважение к людям, проходящим недалеко от контейнерной площадки?»

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