С Лыжной площади Петрозаводска за одну ночь вывезли 600 тонн снега

С начала зимы с дорог города вывезли уже более 100 тысяч тонн снега, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядчики продолжают вывозить снег с улиц Петрозаводска. Работы проводят в ночное время, когда магистрали минимально загружены транспортом.

Сейчас валы убирают на главных магистралях, на троллейбусных и автобусных линиях, на особенно заснеженных участках и аварийно-опасных местах.

В ночь на 1 февраля, по предварительным оценкам, более 600 тонн снега вывезли, например, только с Лыжной площади на Кукковке. Здесь находится конечная остановка троллейбусов № 5. Силами подрядной организации ООО «Евробетон» площадка и разворотное кольцо полностью очищены.

В ночь с 1 на 2 февраля специализированная техника, по информации мэрии, будет работать на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке и в центре карельской столицы.

Также снег продолжат вывозить с Карельского проспекта, с улиц Сыктывкарской, Ключевой, Пархоменко, Калинина и Шотмана, с Лососинского и Ключевского шоссе, из Скандинавского проезда и Ругозерского переулка. Кроме того, планируется убирать снег с Красноармейской, Кемской и Муезерской улиц.

В администрации напомнили, что к зимнему содержанию инфраструктуры в январе, помимо ООО «ТехРент», дополнительно привлекли силы ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «ТТК Недра», ООО «РБК», ООО «Евробетон», ИП Александров Дмитрий Александрович, ИП Шириян Анжела Артуровна, ИП Сударченова Маргарита Алексеевна.