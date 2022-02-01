890x80
Реклама
На двух маршрутах в Петрозаводске подорожает проезд 11
01.02.2022 12:17
Главный гастроэнтеролог Карелии: Коронавирус превратился в большую гастроэнтерологическую проблему 1
01.02.2022 14:13

С Лыжной площади Петрозаводска за одну ночь вывезли 600 тонн снега

Новости. Общество
08:00, 02 Февраля 2022
фото: администрация Петрозаводска

Новости партнеров

С начала зимы с дорог города вывезли уже более 100 тысяч тонн снега, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядчики продолжают вывозить снег с улиц Петрозаводска. Работы проводят в ночное время, когда магистрали минимально загружены транспортом.

Сейчас валы убирают на главных магистралях, на троллейбусных и автобусных линиях, на особенно заснеженных участках и аварийно-опасных местах.

В ночь на 1 февраля, по предварительным оценкам, более 600 тонн снега вывезли, например, только с Лыжной площади на Кукковке. Здесь находится конечная остановка троллейбусов № 5. Силами подрядной организации ООО «Евробетон» площадка и разворотное кольцо полностью очищены.
В ночь с 1 на 2 февраля специализированная техника, по информации мэрии, будет работать на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке и в центре карельской столицы.

Также снег продолжат вывозить с Карельского проспекта, с улиц Сыктывкарской, Ключевой, Пархоменко, Калинина и Шотмана, с Лососинского и Ключевского шоссе, из Скандинавского проезда и Ругозерского переулка. Кроме того, планируется убирать снег с Красноармейской, Кемской и Муезерской улиц.
В администрации напомнили, что к зимнему содержанию инфраструктуры в январе, помимо ООО «ТехРент», дополнительно привлекли силы ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «ТТК Недра», ООО «РБК», ООО «Евробетон», ИП Александров Дмитрий Александрович, ИП Шириян Анжела Артуровна, ИП Сударченова Маргарита Алексеевна.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
26.01.2022, 08:05
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 9
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 14
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»