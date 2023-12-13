Появились подробности жесткого массового ДТП в Костомукше, откуда госпитализировали двух человек

В городе горняков Карелии жестко столкнулись три автомобиля - две легковушки и микроавтобус, для ликвидации ДТП привлекали спасателей.

Подробности массовой аварии в Костомукше сообщили во 2 пожарно-спасательном отряде МЧС Карелии.

Днем в понедельник, 11 декабря, помощь спасателей понадобилась на шоссе Горняков. Там жестко столкнулись 3 автомобиля.

Пожарно-спасательное подразделение АО «Карельский окатыш» привлекалось для ликвидации последствий дорожной аварии. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

Напомним, 11 декабря на шоссе Горняков в 16.05 Mercedes под управлением 25-летнего водителя врезался во встречные автомобили Nissan и Volkswagen.

В результате аварии пострадали виновник аварии, а также 40-летний водитель Nissan. Оба водителя были госпитализированы.

Также во 2 пожарно-спасательном отряде выразили благодарность начальнику производства ООО «Спец-Строй-К» М. Б. Белову, который первым оказался на месте происшествия и стал оказывать помощь пострадавшим до прибытия спасателей.