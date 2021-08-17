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С начала 2021 года объем выдачи ипотеки Сбербанка в Карелии вырос на 57% 

Новости. Общество
12:05, 20 Августа 2021
фото: © Сбербанк

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С января по июль 2021 года Сбербанк выдал жителям Карелии ипотечные кредиты на сумму более 6 млрд рублей — это на 57% больше, чем за этот же период годом ранее.

Такой объем пришёлся на 2,9 тысячи кредитов, из них свыше 600 оформлены по программе «Господдержка-2020».

«Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки, чтобы помочь людям в приобретении жилья. Так, в полтора раза снижен минимальный первоначальный взнос сразу по нескольким жилищным программам. И теперь тысячи клиентов смогут раньше взять ипотеку. Также банк уменьшил на 1,2 п. п. ставки на нецелевой кредит под залог недвижимости. А дополнительные расходы на ряд сервисов, в т. ч. электронную регистрацию, можно включить в сумму ипотеки на вторичном рынке. Эти и другие меры поддержки позволяют нашим клиентам сделать первый шаг и не откладывать квартирный вопрос», рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Взять ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка 2020» со 2 июля 2021 года можно по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки и страховании жизни и здоровья заёмщика, а при первоначальном взносе от 20% — от 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.  

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту не изменился — от 15% стоимости жилья.  

При этом если раньше кредит по льготной ставке в рамках этой программы могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то сейчас она распространяется и на семьи, в которых рождается первенец. Стандартная ставка для них составит 5,3%, а при электронной регистрации — от 5%. Лимит кредита — 12 млн рублей на покупку или строительство объектов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях; 6 млн рублей — в остальных регионах. Как и прежде, программой также могут воспользоваться родители ребёнка с инвалидностью, родившегося до 31 декабря 2022 года.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

Заключение кредитных договоров – до 01.07.2022. Мин. Сумма кредита – 300 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Указанные ставки действуют для клиентов при условии страхования жизни и здоровья заемщика и использования «Сервиса электронной регистрации»
 
Условия кредитования
• Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у юридического лица;
• Срок завершения строительства не ограничен условиями программы;
• Документы по кредитуемому жилому помещению могут быть предоставлены в течение 90 календарных дней с даты принятия решения банком о выдаче кредита;
• Расчеты через Сервис безопасных расчетов;
• Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.
 
Требования к заемщикам
Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года
Возраст на момент возврата кредита по договору 75 лет*
Стаж работы От 3-х месяцев на нынешнем месте работы.
 
Привлечение созаемщиков Созаемщиками по кредиту может выступать не более 3-х физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита.
Супруг(а) Титульного созаемщика является созаемщиком в обязательном порядке вне зависимости от его(ее) платежеспособности и возраста.**
 
Требования к Созаемщику(кам) аналогичны требованиям, предъявляемым к Заемщику.
Супруг(а) Титульного созаемщика не включается в состав Созаемщиков только в случаях:
• наличия действующего брачного договора, устанавливающего режим раздельной собственности на имущество супругов, в том числе в отношении недвижимости,
• отсутствия у супруга(и) Титульного созаемщика гражданства Российской Федерации.
Гражданство Российская Федерация.
 
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