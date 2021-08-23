Объем выданных образовательных кредитов Сбербанка на Северо-Западе вырос в четыре раза

С января по июль 2021 года Северо-Западный банк ПАО Сбербанк выдал студентам СЗФО 1255 льготных образовательных кредитов на общую сумму 330 млн рублей.

Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как и годом ранее, в 90% случаев такие кредиты берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, желающие получить образование степени бакалавр, магистр, аспирант на коммерческой основе. В Петербурге и Ленобласти наиболее востребованы суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей, в остальных регионах Северо-Запада — до 500 тысяч рублей.

«С момента улучшения условий по программе с государственной поддержкой прошёл год. За это время спрос на образовательные кредиты существенно вырос, что говорит об эффективности и востребованности программы. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Процесс получения такого кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в Сбербанк, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Процентная ставка по образовательному кредиту с господдержкой для клиентов составляет лишь 3% — остальное (11,27%) возмещается за счёт госсубсидии. Оформить такой кредит можно с 14 лет, при этом вуз должен иметь государственную лицензию. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, кредит можно погасить досрочно.

Кредит оформляется без залога, поручителей, обязательного страхования, и при рассмотрении заявки не учитывается платёжеспособность клиента. В течение всего срока обучения плюс 9 месяцев студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: первый год — в размере 40%, во второй — 60% и только с третьего года — в полном объёме. Тело кредита заёмщик начинает выплачивать только через девять месяцев после окончания учёбы. За это время при необходимости он успеет устроиться на работу и пройти испытательный срок.

Подробная информация о продукте размещена на официальном сайте Сбербанка.

Валюта кредита: Рубли

Сумма кредита: Равна стоимости обучения

Срок кредита: Общий срок кредита состоит из двух периодов:



1. Льготный период — время обучения и 9 месяцев после окончания вуза;

2. Период погашения — следующие 15 лет.



При желании вы можете погасить кредит досрочно.

Льготный период по погашению кредита и части процентов

Во время обучения ежемесячные взносы идут на погашение процентов по кредиту:



● Первый год платите 40% от начисленных процентов;

● Второй год — 60%;

● С третьего года — 100%.



Через 9 месяцев после окончания учёбы ежемесячные платежи увеличатся: начнётся погашение основного долга до конца действия кредита.

Комиссия за выдачу кредита: Нет

Обеспечение по кредиту: Не нужно

Страхование: Нет

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк