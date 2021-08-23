Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Объем выданных образовательных кредитов Сбербанка на Северо-Западе вырос в четыре раза

Новости. Общество
12:57, 25 Августа 2021
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

С января по июль 2021 года Северо-Западный банк ПАО Сбербанк выдал студентам СЗФО 1255 льготных образовательных кредитов на общую сумму 330 млн рублей.

Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как и годом ранее, в 90% случаев такие кредиты берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, желающие получить образование степени бакалавр, магистр, аспирант на коммерческой основе. В Петербурге и Ленобласти наиболее востребованы суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей, в остальных регионах Северо-Запада — до 500 тысяч рублей.

«С момента улучшения условий по программе с государственной поддержкой прошёл год. За это время спрос на образовательные кредиты существенно вырос, что говорит об эффективности и востребованности программы. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Процесс получения такого кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в Сбербанк, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн», - сказал  председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Процентная ставка по образовательному кредиту с господдержкой для клиентов составляет лишь 3% — остальное (11,27%) возмещается за счёт госсубсидии. Оформить такой кредит можно с 14 лет, при этом вуз должен иметь государственную лицензию. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, кредит можно погасить досрочно.

Кредит оформляется без залога, поручителей, обязательного страхования, и при рассмотрении заявки не учитывается платёжеспособность клиента. В течение всего срока обучения плюс 9 месяцев студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: первый год — в размере 40%, во второй — 60% и только с третьего года — в полном объёме. Тело кредита заёмщик начинает выплачивать только через девять месяцев после окончания учёбы. За это время при необходимости он успеет устроиться на работу и пройти испытательный срок.

Подробная информация о продукте размещена на официальном сайте Сбербанка.

Валюта кредита: Рубли
Сумма кредита: Равна стоимости обучения
Срок кредита: Общий срок кредита состоит из двух периодов:

1. Льготный период — время обучения и 9 месяцев после окончания вуза;
2. Период погашения — следующие 15 лет. 

При желании вы можете погасить кредит досрочно.

Льготный период по погашению кредита и части процентов
Во время обучения ежемесячные взносы идут на погашение процентов по кредиту:

●    Первый год платите 40% от начисленных процентов;
●    Второй год — 60%;
●    С третьего года — 100%. 

Через 9 месяцев после окончания учёбы ежемесячные платежи увеличатся: начнётся погашение основного долга до конца действия кредита. 

Комиссия за выдачу кредита: Нет
Обеспечение по кредиту: Не нужно
Страхование: Нет

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»