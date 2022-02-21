С начала 2022 года объём безналичных платежей Сбербанка в Карелии превысил 2 млрд рублей

В январе 2022 года объём безналичных платежей клиентов в каналах Сбербанка в Карелии превысил 2,3 млрд рублей.

Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля платежей, совершенных жителями республики без использования наличных, составила 94% в общем числе операций.

Увеличился и объём бюджетных платежей, совершенных дистанционно: в январе текущего года он превысил 51 млн рублей – на 25% больше, чем в 2021 году.

Как и в прошлом году, превалируют платежи за коммунальные услуги, сотовую связь и телеком.

«Самым популярным из наших каналов оплаты остаётся у жителей региона мобильное приложение СберБанк Онлайн. Только за первый месяц 2022 года объем безналичных платежей через него составил более 29,5 млрд рублей. А это более половины от общего объема безналичных платежей во всех каналах банка. Тут играет роль скорость приложения и удобство использования», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк