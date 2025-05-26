С начала ЕГЭ в России с экзамена удалили около 500 выпускников

Из них 153 - за наличие телефона.

Статистику подвели в Рособрандзоре. Так, по состоянию на 4 июня общее количество удаленных участников ЕГЭ составило 483 человека.

«Из них удалены за наличие телефона — 153 человека, за наличие справочных материалов (шпаргалок) — 283 человека», — говорится в сообщении.

Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период. Он пройдет с 4 по 23 сентября.

По состоянию на 4 июня в основные дни основного периода ЕГЭ всего удалено с экзаменов по математике базового и профильного уровня 97 человек, по русскому языку — 168 человек.

Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек. Ранее стали известны результаты выпускников по иностранным и родным языкам.