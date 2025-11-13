С начала года 48 жителям Карелии выдали собак-поводырей

С начала 2025 года Соцфонд предоставил собак-поводырей 48 жителям с инвалидностью по зрению.
Право на получение собаки-поводыря имеют люди с первой и второй группами инвалидности по зрению начиная с 18 лет, напомнили в Соцфонде.
Подготовкой собак-проводников занимается Российская школа Всероссийского общества слепых, которая ежегодно передает для клиентов Соцфонда 65 собак. За 10 месяцев 2025 года их уже получили 48 человек.
— Фонд также назначает владельцам четвероногих помощников специальную выплату на их содержание, в этом году ее размер составляет 37 тысяч 832 рубля, — рассказали в ведомстве.
В будущем планируется ввести электронные сертификаты на корм для собак, подобные тем, что сегодня действуют на многие другие товары для граждан с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии.