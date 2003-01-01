Правительство Республики Карелия с учетом средств федерального бюджета направило сельскохозяйственным товаропроизводителям региона 38,6 млн рублей на поддержку производства молока, 72,1 млн рублей — на проведение кормозаготовительной кампании 2025 года (покупку семян, удобрений).

Также отмечается рост производства продукции растениеводства. По предварительным данным объем заготовки сочных кормов сельскохозяйственными организациями превысил уровень прошлого года более чем на 10%.

Рост поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях составил 106% к уровню 2024 года (14,1 тыс. голов), в том числе поголовья коров — 105,7% (7,2 тыс. голов).

Рост производства продукции в сельскохозяйственных организациях по отношению к январю-августу 2024 года обусловлен увеличением производства молока на 1128 тонн. Валовой надой молока за 8 месяцев текущего года составил 39,4 тыс. тонн (103% к уровню 2024 года) — это основная доля молока, производимого в Карелии (93%).

За январь–август 2025 года сельскохозяйственные организации республики произвели продукции в фактических ценах на сумму более 2,72 млрд рублей, что составило 123% к аналогичному периоду прошлого года. Индекс производства — 102,6%.

В марте этого года по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова были выделены дополнительные средства из регионального бюджета на поддержку сельского хозяйства.

С начала года благодаря помощи государства в Карелии выросло производство сельхозпродукции

