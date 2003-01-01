С начала года благодаря помощи государства в Карелии выросло производство сельхозпродукции

В марте этого года по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова были выделены дополнительные средства из регионального бюджета на поддержку сельского хозяйства.
По итогам 8 месяцев это решение позволило увеличить производство сельхозпродукции в Карелии.
За январь–август 2025 года сельскохозяйственные организации республики произвели продукции в фактических ценах на сумму более 2,72 млрд рублей, что составило 123% к аналогичному периоду прошлого года. Индекс производства — 102,6%.
Рост производства продукции в сельскохозяйственных организациях по отношению к январю-августу 2024 года обусловлен увеличением производства молока на 1128 тонн. Валовой надой молока за 8 месяцев текущего года составил 39,4 тыс. тонн (103% к уровню 2024 года) — это основная доля молока, производимого в Карелии (93%).
Рост поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях составил 106% к уровню 2024 года (14,1 тыс. голов), в том числе поголовья коров — 105,7% (7,2 тыс. голов).
Также отмечается рост производства продукции растениеводства. По предварительным данным объем заготовки сочных кормов сельскохозяйственными организациями превысил уровень прошлого года более чем на 10%.
Правительство Республики Карелия с учетом средств федерального бюджета направило сельскохозяйственным товаропроизводителям региона 38,6 млн рублей на поддержку производства молока, 72,1 млн рублей — на проведение кормозаготовительной кампании 2025 года (покупку семян, удобрений).