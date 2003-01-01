С начала года более тысячи нетрезвых водителей поймали за рулем

107 нарушителей были пойманы повторно, за что им грозит до двух лет лишения свободы.

За 9 месяцев сотрудники карельской Госавтоинспекции отстранили более тысячи пьяных водителей от управления. Согласно информации ведомства, 107 из них повторно сели нетрезвыми за руль в течение года.

— Так, в ходе рейдов, в минувшие выходные в столице республики автоинспекторы отстранили от управления 8 водителей с признаками опьянения. В отношении нарушителей составлены административные материалы, транспортные средства перемещены на специализированную стоянку, — рассказали в пресс-службе ведомства.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.