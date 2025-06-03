Карельские водители стали реже выезжать на «встречку»

На дорогах Карелии вдвое сократилось число нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

С начала года на карельских дорогах зафиксировано более 1300 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу движения и нарушением правил обгона.

В сравнении с прошлым годом опасные маневры уменьшились почти на 40%. Но подобные правонарушения остаются одной из главных причин большинства смертельных ДТП.



За нарушение знака «Обгон запрещён» в 2025 году предусмотрена минимальная санкция — штраф, максимальная — лишение прав. Штраф за обгон в нарушение ПДД —7 500 рублей, лишение прав — до полугода.

Напомним, что ранее женщина серьезно пострадала в жёсткой аварии в Петрозаводске.