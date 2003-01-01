С начала года мошенники обманули более полутора тысяч жителей Карелии

В Прокуратуре Карелии рассказали, сколько денег удалось заработать мошенникам на доверчивости жителей Карелии в этом году.
За минувшую неделю мошенники смогли обмануть 30 жителей Карелии, рассказали в прокуратуре Карелии.
— Наибольшая сумма, которую им удалось выудить у доверчивых жителей, — 1 миллион 535 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Всего за год было 1764 мошенничества в Карелии. Обманщики выудили 563 миллиона 519 тысяч рублей.
Ранее в МВД России предупредили о новой схеме мошенничества через мессенджер Telegram.