С начала года мошенники ввели в заблуждение 120 жителей Карелии

Прокуратура Карелии обновила статистику дистанционных мошенничество в Карелии.
По данным ведомства, с начала года мошенники обманули 120 жителей республики. 30 из них за последнюю неделю
— Общая сумма ущерба составила 24 млн 705 тысяч рублей, — отметили в Прокуратуре.
Самый крупный улов мошенников на минувшей неделе — 7 млн 314 тысяч рублей. Мошенники обманывают людей через соцсети и доски объявлений. Так, ранее у петрозаводчанина похитили деньги в его день рождения рублей под предлогом праздничного розыгрыша.